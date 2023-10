Meloni gioca di sponda con Forza Italia e trova la quadra sulla manovra

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ora l’obiettivo di chiudere i giochi entro metà dicembre, si fa più realistico. Anzi, forse è a portata di mano. Erano da poco passate le 12 quando a Palazzo Chigi si è tenuto l’atteso vertice di maggioranza, per puntellare la legge di Bilancio (qui l’intervista all’ex ministro delle Finanze, Vincenzo Visco), che proprio in queste ore è stata trasmessa al parlamento, per l’avvio dell’iter. D’altronde, Giorgiaaveva una certa premura di fare chiarezza, dopo giorni di bozze dellarimbalzate sulle chat dei giornalisti e dei parlamentari. E così è stato. Disinnescati i mal di pancia di, che sugli affitti brevi ha preteso e ottenuto uno sforzo maggiore, ora il governo può ragionevolmente auspicare che entro il 15 dicembre la finanziaria venga approvata da Camera e Senato. Nelle more, ma se ne ...