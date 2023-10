Meghan Markle | spunta fuori il suo misterioso segreto | Quello che viene fuori è terribile

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La duchessanasconde un retroscena sconcertante: la rivelazione fa impazzire la giornalista. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i rumors circa l’imminente divorzio traed il marito Harry: il principe in esilio avrebbe trascorso infatti parecchio tempo distante dalla tenuta di Montecito, e si sarebbe rifugiato in un hotel di lusso per sfuggire ai contrasti familiari. Ciò nonostante,sembra intenzionata a riprendere in mano la propria vita, inclusa la gestione del suo storico blog “The Tig”, che aveva abbandonato nel 2017 in seguito all’ufficializzazione del suo rapporto con il rampollo dei Windsor. In attesa del gran ritorno della duchessa sulla scena online, la giornalista Hanisha Sethi ha provato a replicare la rigorosa ...