Mazda ha prodotto oltre 2 milioni di veicoli con motore rotativo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) –ha annunciato che il volume di produzione totale deiconha superato i duedi unità. Ilè undalla struttura unica che utilizza il movimento rotatorio di rotori triangolari per generare potenza. La prima vetturadotata diè stata la Cosmo Sport (110S), introdotta nel 1967. A partire da quel momento,continuò a perfezionare le prestazioni dei propri motori rotativi migliorandone potenza, consumo di carburante e durata, mantenendo per molti anni il ruolo di unica casa automobilistica produttrice di motori rotativi in serie. Nel giugno di quest’anno, ...