Maurizio Bartocci nuovo coach Paperdì Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023). La Paperdicomunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig., che esordirà sulla panchina bianconera in occasione della partita con la Fiorenzuola Bees in programma mercoledì 1 novembre.è nato adove ha iniziato la sua carriera di tecnico nelle fila della Juveprima come allenatore delle giovanili e, poi, come assistente diFranco Marcelletti con cui ha vinto lo storico scudetto del 1991. Diventato headdei bianconeri nel 1993,ha poi diretto la squadrana in A2 nella stagione 1997/98. Gli anni successivi lo hanno visto sulla panchina di Avellino ...