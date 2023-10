(Di lunedì 30 ottobre 2023) Con nota 33701 del 12/10/2023 il Ministero ha fornito le indicazioni e le scadenze per presentare ledi partecipazione agli esami di. Giovedì 2si aprono le iscrizioni per i. Leperinterni,e detenuti scadono il 30. L'articolo .

* L'app 18 va in soffitta Dalva in soffitta App18, il bonus da 500 euro per i neo maggiorenni,... la seconda al raggiungimento del voto massimo, 100, all'esame di. Arriva, poi, dal ...

Maturità 2024, domande candidati esterni dal 2 novembre: chi può presentarla e come Orizzonte Scuola