Mattone e debito | di cosa si parlerà alla due giorni del partito cinese

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’appuntamento è di quelli importanti. La Cina, che ormai non ha più i muscoli scattanti di una volta, tanto da aver creato un alone di sfiducia intorno ad essa, è pronta a guardarsi allo specchio per provare a scacciare i demoni. L’occasione arriva con la tradizionale Conferenza finanziaria sul lavoro, che ogni cinque anni ilorganizza, portando i massimi leader di Pechino a fare un bilancio. Quest’anno, poi, il meeting (che si aprirà oggi e si concluderà mercoledì) arriva in un momento particolarmente delicato per il Dragone. Certo, le ultime stime sul Pilraccontano di una crescita che sembra aver ripreso il passo (nel terzo trimestre il ritmo è salito al 4,9%). Ma è altrettanto vero che il collasso del, che per la Cina vale ancora un terzo del Pil, è esattamente il piatto forte dei lavori, il tema principale ...