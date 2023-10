Matthew Perry | la causa di morte al centro di nuove indagini | dopo l’autopsia

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ladidi, sarà aldi ulterioritossicologicheche è stata già effettuata nelle ultime ore, e per avere una risposta definitiva, probabilmente ci vorranno settimane. Secondo i documenti ufficiali rilasciati dall’ufficio del Coroner della Contea di Los Angeles, infatti, ladidell’attore è tutt’ora “da stabilire”. Le autorità, prima di poter emettere un pronunciamento definitivo, dovranno svolgere altri esami per capire se eventuali sostanze esterne abbiano contribuito in alcun modo al decesso. Come riportato da CNN, analisi del genere richiedono molte settimane; la squadra omicidi, chiamata come da prassi sulla scena, ha comunque escluso la ...