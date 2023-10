Matthew Perry | il presagio di morte nel libro autobiografico | “Dovrei essere morto”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) E’prematuramente a 54 anni, l’attore di Friends sapeva che avrebbe fatto quella fine? Il suoè un racconto agghiacciante Trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento di Los Angeles,Parry, conosciuto per aver interpretato Chandler Bing nella sit com di fama mondiale “Friends”, aveva 54 anni. La causa della, secondo una prima spiegazione (non ufficiale) sembral’annegamento., ilè undi(ansa) free.itAl momento sembraconfermato che nell’abitazione dell’attore non sono state trovate droghe. Qualche ora ...

Non sono ancora chiare le circostanze in cui è morto, l'attore 54enne diventato celebre nei panni di Chandler Bing nella serie tv Friends . Il medico legale ha aggiornato la cartella clinica online dichiarando che le cause che hanno ...

Morte Matthew Perry, il patrigno consola i genitori dell'attore dopo la sua scomparsa La7

La morte di Matthew Perry, amici e colleghi: "Siamo devastati" TGCOM

L’ultima foto postata (lui in una piscina, di notte, le cuffie per ascoltare la musica) è drammaticamente simile all’immagine che si sono trovati davanti i poliziotti che sono entrati nella sua casa d ...Dolore e sgomento tra i fan e i colleghi di Matthew Perry.L’attore, conosciuto per il ruolo di Chandler Bing nella celebre sitcom anni ’90, è stato trovato privo di vita nella sua casa di Los Angeles ...