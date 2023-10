Matthew Perry | dubbi sulla sua morte | stava chiedendo aiuto tramite i suoi post?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) E’ stata una vera e propria tragedia quella che ha colpito il mondo della televisione internazionale., il celebre attore che ha interpretato Chandler Bing nella storica serie Friends, è stato ritrovato senza vita all’interno della jacuzzi nella sua casa di Los Angeles. Aveva solo 54 anni e ora il suo decesso desta sospetti. Le prime ricostruzioni fanno sapere che le cause sarebbero attribuibili ad un arresto cardiaco. Tuttavia, il Daily Mail riporta che l’attore avrebbe perso la vita “dopo essere annegato nella vasca idromassaggio di casa”.: la televisione piange un grande attore La notizia delladiha sconvolto davvero tutti. Appena 54 anni all’anagrafe e tanti successi per lui, specie grazie ruolo di Chandler Bing in ...