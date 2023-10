Matthew Perry | cosa sappiamo su causa morte

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Saranno necessarie ulteriori indagini per chiarire ladelladi, l'attore americano di 54 anni trovato morto sabato. "È stata condotta un'autopsia, ma gli investigatori sono in attesa dei risultati dei rapporti tossicologici per determinare ladelladi", ha spiegato l'ufficio del medico legale alla Cnn. Questi rapporti possono richiedere alcune settimane. Gli investigatori stanno cercando di determinare se eventuali sostanze possano aver contribuito alladi, secondo una fonte delle forze dell'ordine., l'attore che interpretava il ruolo di Chandler Bing nella sitcom statunitense di successo 'Friends', è stato trovato privo di sensi nella sua ...

