Matthew Perry | come voleva essere ricordato dopo la morte

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 ottobre 2023)aveva dichiarato di volerlauna persona dedita ad aiutare gli altri, soprattutto persone affette da dipendenze, a superare crisi e momenti di debolezza e non soloil Chandler Bing di Friends.nel 2013 aveva riconvertito la sua vecchia villa a Malibu in una comunità di recupero per alcolisti, laHouse; il progetto ebbe termine nel 2015, per mancanza di fondi. Negli anni l’attoreha parlato apertamente dei suoi problemi di dipendenza, nel novembre del 2022, durante un’intervista ad un podcast, spiegò: “Vorreiuna persona che si è goduta ...