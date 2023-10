Matteo Bassetti e l’assurdo attacco a Fedez | “Quanta incoerenza”

(Di lunedì 30 ottobre 2023)domenica sera è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Oltre ad un suo possibile Festival di Sanremo, il cantante di Magnifico ha parlato di salute mentale ed ha risposto a chi gli aveva dato del narcisista patologico. A poche ore dalla messa in onda della puntata di Che Tempo Che Fa,ha attaccatocon delle motivazioni bislacche. “Vi ricordatee Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival?che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggiparla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul ...

Fedez è andato in tv da Fabio Fazio per parlare di salute mentale e dei problemi che ha vissuto sulla sua pelle.ha però criticato il rapper per il suo appello a non tagliare il bonus psicologo all'interno della Manovra. 'Vi ricordate - ha dichiarato l'infettivologo - Fedez e RosaChemical a ...

Matteo Bassetti attacca Fedez: “Vi ricordate il bacio con Rosa Chemical a Sanremo Oggi parla di salute… Il Fatto Quotidiano

Bonus psicologico, Bassetti attacca Fedez Adnkronos

Durissimo attacco di Matteo Bassetti nei confronti di Fedez: l’infettivologo, infatti, ha accusato il rapper di incoerenza dopo le parole di quest’ultimo sul tema della salute mentale nel corso di Che ...Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo fa ancora discutere. Dopo la remissione dalla malattia e le recenti apparizioni in tv, il rapper ha fatto molto parlare di sè. Il tema avanzato ...