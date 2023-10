Matteo Bassetti e la bordata a Fedez sui social

Fedez è andato in tv da Fabio Fazio per parlare di salute mentale e dei problemi che ha vissuto sulla sua pelle.ha però criticato il rapper per il suo appello a non tagliare il bonus psicologo all'interno della Manovra. 'Vi ricordate - ha dichiarato l'infettivologo - Fedez e RosaChemical a ...

Matteo Bassetti attacca Fedez: “Vi ricordate il bacio con Rosa Chemical a Sanremo Oggi parla di salute… Il Fatto Quotidiano

Covid, una morta "come nel 2020" nel reparto di Bassetti Tiscali Notizie

Durissimo attacco di Matteo Bassetti nei confronti di Fedez: l’infettivologo, infatti, ha accusato il rapper di incoerenza dopo le parole di quest’ultimo sul tema della salute mentale nel corso di Che ...Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo fa ancora discutere. Dopo la remissione dalla malattia e le recenti apparizioni in tv, il rapper ha fatto molto parlare di sè. Il tema avanzato ...