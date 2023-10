Mattarella | “Sostegno ai giovani ricercatori | devono poter tornare in Italia”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un pensiero ai ‘cervelli’ in fuga della ricerca e l’appello a “uno sforzo collettivo” per sostenere iaffinché “possano” in. E’ quello rivolto dal Presidente della Repubblica Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale de ‘I giorni della ricerca’. “I nostrisono bravi, si fanno valere in ogni contesto, emergono per qualità in tanti laboratori di tutto il mondo. Sono un orgoglio per il Paese, oltre che un motore per l’Europa. Purtroppo sappiamo che le nostre risorse globalmente destinate alla ricerca scientifica sono limitate rispetto agli standard che dovremmo raggiungere. Constatiamo anche che tantivanno all’estero e vi restano non perché non vorrebbero lavorare in ...