Matera | accusa | picchiava il padre | arrestato Polizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori aggravati in famiglia sono le accuse rivolte ad un ventinovenne a cui i poliziotti della Squadra mobile dihanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo avrebbe tenuto un comportamento vessatorio nei confronti del, offendendolo e minacciandolo ripetutamente, al fine di ottenere somme di denaro. Inoltre, quando non otteneva quanto preteso, l’uomo reagiva con violenza scagliando per terra oggetti della casa, colpendo porte e mobili con calci e pugni. Anche in luogo pubblico, il suo comportamento non sarebbe stato diverso: nello scorso mese di marzo, mentre era nella macchina condotta dal, nel corso dell’ennesimo litigio causato dalle continue pretese di danaro, dopo aver offeso il ...