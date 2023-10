Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 31 ottobre

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ildi31con glie l’didel torneodi. Giornata dedicata al completamento dei match di primi turni ma anche ad alcune sfide di secondo turno. Spicca ad esempio l’esordio di Carlos Alcaraz, opposto a Safiullin, ma anche quello di Rublev, che chiude ilsul Centrale. Scenderà in campo anche Jannik Sinner, ma in doppio insieme a Wawrinka, contro Djokovic/Kecmanovic. Di seguito ecco lazione completa. COURT CENTRAL Ore 11:00 – (Q) Fucsovics vs (10) Zverev a seguire – Altmaier vs Fils a seguire – Humbert vs (Q) Giron a seguire – (PR) Monfils vs Cerundolo Non prima delle 19:30 – ...