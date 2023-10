Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al GF | Nuova Complicità in Vista “È Scattata Una Scintilla”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per non perderti nessun aggiornamento sul Grande Fratello 2023/2024, attiva subito le notifiche. Dopo l’eliminazione di Heidi Baci dal Grande Fratello, si è registrata una notevole evoluzione nel rapporto tra. Da subito, i due si sono imposti come figure chiave all’interno della Casa, nonostante le loro personalità dominanti li abbiano spesso messi in contrasto. Un litigio acceso si è verificato nell’ultima puntata, trasmessa il 26 ottobre, in cuiha provocatoriamente accusatodi nutrire dei sentimenti per lui. Dopo la diretta, un tentativo di chiarimento da parte di entrambi e la loro performance ispirata alla celebre scena di Ghost, ha conquistato il web, diventando un trend sui social network. LaIntesa tra ...