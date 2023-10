Maserati | Quattroporte compie 60 anni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) MODENA (ITALPRESS) – Era il 30 ottobre del 1963 quando il Salone di Torino, al tempo una delle kermesse più importanti al mondo dedicata ai motori, apriva le porte della sua quarantacinquesima edizione. Allo stand, lafaceva il suo debutto. Oggi, la berlina di lusso destinata a segnare il percorso di sei generazioni di automobilistisessant'. “Un evento denso di traguardi significativi per il marchio modenese, che celebra una delle migliori espressioni della produzione del Tridente – spiegain una nota -. Dagli slanci stilistici alle innovazioni e agli sviluppi tecnici, caratteristiche imprescindibili per un'auto capace di cavalcare due secoli con successo,racchiude in una singola vettura un viaggio nel motorismo più esclusivo, ...