Marvel' s Spider-Man 2 | le principali differenze rispetto ai film

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Se siete alla vostra prima gita nella New York di's-Man 2, forse potrebbe esservi utile conoscere letra l'Uomo Ragno di Insomniac Games e quelli che avete conosciuto al cinema.'s-Man 2 è stato un successo di critica e di pubblico, ha venduto due milioni di copie e attirato l'attenzione di una platea vastissima, inclusi quei giocatori che si sono avvicinati per la prima volta all'universo alternativo dello sviluppatore Insomniac Games dopo aver conosciuto l'Uomo Ragno al cinema. Il gioco offre un comodo ma forse troppo sintetico riassunto all'inizio della partita, spiegando per sommi capi cos'è accaduto nei due titoli precedenti,'s-Man (2018) e's ...