Martina Franca | dove oggi arriva il treno verde | per l’ampliamento occhio a questo bene storico Stazione ferroviaria | prescrizioni della sovrintendenza

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel primo pomeriggio, a Putignano, sarà presente anche l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia. In quellaverrà presentato ilin livrea, a testimoniare i nuovi criteri di ecosostenibilità, di ferrovie sud est.che sarà operativo nel tratto di collegamento con. Proprio nellaValle d’Itria l’arrivo verso le 16.diche è alle prese con lavori di ammodernamento e che in questi giorni vede attivare, ad esempio, il quarto binario dopo i lavori di elettrificazione. La prospettiva è quella di renderla unadi scambio per le direttrici ...