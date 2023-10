Marsiglia | Oudéa-Castera | «Togliamo lo stadio agli idioti | il calcio prenda esempio dal rugby»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La ministra dello Sport francese Améliedice che “ilnon è un caso disperato ma dovrebbe trarre ispirazione da altre discipline, in particolare dal. Quando vediamo la nostra capacità di organizzare in modo impeccabile la Coppa del mondo di… abbiamo bisogno di una spinta nel”. Stamattina, commentando gli scontri prima della partita trae Lione, aveva parlato di “sgomento e disgusto”. “Se è accertato che sono stati coinvolti i tifosi nella sassaiola all’autobus e che i ruoli e le responsabilità consentono di stabilirlo in maniera molto chiara e inconfutabile, i club non possono ignorarlo, le associazioni nemmeno, e così la Lega. Si tratta di una risposta globale: giustizia, mantenimento dell’ordine, dialogo all’interno ...