Marsiglia - Lione | Infantino | nel calcio non spazio violenza

(Di lunedì 30 ottobre 2023) "Non c'è assolutamenteper lanel". E' quanto afferma dice il presidente della Fifa Gianniin un messaggio pubblicato su Instagram nella notte tra domenica e lunedì in ...

...il presidente della Fifa Gianni Infantino in un messaggio pubblicato su Instagram nella notte tra domenica e lunedì in seguito agli incidenti accaduti a margine della partita tra...

Marsiglia, sassate degli ultras al pullman del Lione: Fabio Grosso. Match rinviato - Sportmediaset Sport Mediaset

Marsiglia, sassaiola contro il pullman del Lione: ferito Fabio Grosso. Il tecnico italiano soccorso col sangue sul volto Open

E' quanto afferma il ministro dello Sport Amélie Oudéa-Castéra il giorno dopo gli incidenti che hanno portato alla cancellazione della partita Marsiglia-Lione nella Ligue 1. Per il ministro "se è ...“Le dégoût et la honte“. Il disgusto e la vergogna. Poche, semplici ma significative parole accompagnano l’apertura odierna del quotidiano L’Equipe dopo i disordini di ieri in Francia. Prima di Marsig ...