Maria De Filippi sul Nove con un videomessaggio per Luciana Littizzetto | “Sapevo di farti gli auguri per i 59 anni ma Fabio ha corretto…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sui social è stato subito giubilo: appena appareDein una rete che non sia Canale5 i fan, che vorrebbero vederla ovunque, sono contenti. E ieri sera la conduttrice ha fatto “un cameo” a Che Tempo che Fa sulper fare gliall’amica, con lei a Tu Si Que Vales.malandrini, perché – in accordo con Fazio – Deha finto che Lucianina compisse 60(e non 59): “Ed eccomi qua, ciao. Non rispondermi, perché come vedi, forse non so se lo capisci subito, ma penso di si perché mi conosci e sai come mi vesto normalmente a casa e nella vita, come vedi invece adesso ho un abito elegante, infatti non sono collegata con voi in diretta, perché come immagini sto ...