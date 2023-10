Maresca promosso in Inter-Roma | unico dubbio su Paredes! – TS

(Di lunedì 30 ottobre 2023)esce con più della sufficienza da. Ma potrebbe esserci una sbavatura nella sua direzione di gara, secondo le pagine di TuttoSport. PAGELLA ARBITRO – Fabioriesce a tenere in pugno, sfida andata in scena ieri sera a San Siro e non semplicissima da gestire. Tanti i cartellini estratti dall’arbitro, ben sette ammonizioni scritte sul suo taccuino. Giusta amministrazione, secondo quanto scrive l’edizione odierna di TuttoSport, che aassegna più della sufficienza. L’arbitro diin pagella si prende un bel 6,5. L’unica sbavatura della serata potrebbe essere nella decisione presa sul contrasto di gioco al limite dell’area giallorossa di Paredes su Thuram. L’arbitro lascia correre, ...

... Callum Doyle (2003) dal Manchester City e lo stesso Kasey McAteer (2001)dalle giovanili ... Anche per lui come per, il legame con il Manchester City è immediato: un percorso nelle ...

Leicester dominante con Maresca, l'allievo di Guardiola: numeri ... Calciomercato.com

Bologna-Empoli, la moviola: ok Maresca, giusto annullare l’1-1 Corriere dello Sport

Iniziativa originale a Maresca: un frigorifero di libri di cucina a disposizione di tutti, con la formula "Porta un libro, prendi un libro". Un'opportunità per aggregare e promuovere la cultura del te ...TORRE DEL GRECO (NAPOLI) (ITALPRESS) - La pattuglia è ferma in Piazza Palomba, nell'affollata Torre del Greco. Due carabinieri della sezione radiomobile c ...