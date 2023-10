Mare Fuori | il cast sul Red Carpet di Roma svela la sua anima trapper VIDEO

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ildiha sfilato sul Reddurante la Festa del Cinema di, e nel corso della serata sono state presentate in anteprima le prime due puntate della nuova stagione. La nuova stagione diè imminente; nel frattempo, alla Festa del Cinema di2023 sono state presentate le prime due puntate della quarta stagione,ndo il cliffhanger che ha tenuto con il fiato sospeso i fan del progetto ambientato nell'istituto penitenziario minorile di Napoli. Ildella serie, intervistato dalla nostra Valentina Ariete, ha rivelato il suo lato legato al mondo della musica4, ilsul red ...

La nuova stagione diè imminente; nel frattempo, alla Festa del Cinema di Roma 2023 sono state presentate le prime due puntate della quarta stagione, svelando il cliffhanger che ha tenuto con il fiato sospeso i ...

Nicolò Galasso torna in Mare Fuori 4, la fortunata serie tv presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ChietiToday

Mare fuori 4: anticipazioni nuovi episodi e quando esce su Rai 2 Io Donna

Nella puntata di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, di GialappaShow c'è Sabrina Salerno come co-conduttrice con Mago Forest. Ecco tutti i comici e gli ospiti.Fan in delirio per il doppio red carpet romano dei protagonisti della serie fenomeno "Mare fuori". Ecco tutte le anticipazioni ...