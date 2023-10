Mare Fuori 4 | importanti anticipazioni sulla nuova stagione

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Stanno circolando nuovedi4. Tra queste, il ritorno di vecchie conoscenze Dalla conclusione della terza(qui la nostra recensione), i fan non hanno mai smesso di cercare indizi per capire cosa accadrà nei prossimi episodi di. Le riprese della quartasono partite senza indugio, ma non senza alcune difficoltà, dovute proprio ai fan in delirio, che si accalcavano ogni giorno, intorno ai luoghi del set. Ben poco era trapelato in quelle circostanze, ma in questi giorni una valanga di news (e spoiler!) stanno circolando. Tra queste, si vocifera di alcuniritorni. Scopriamo di che si tratta. Attenzione, se non hai mai ...