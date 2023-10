Maratona New York 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Domenica 5 novembre si svolgerà ladi New, sesta e ultima Major della stagione. La “Grande Mela” si appresta dunque ad ospitare la 52ma edizione dellapiù prestigiosa e partecipata al mondo, con più di 50 mila runners attesi per l’evento provenienti da 150 Paesi diversi in giro per il Pianeta. In campo maschile tra i professionisti risultano iscritti gli etiopi Tamirat Tola, Shura Kitata e Amedework Walelegn, ma possono sognare in grande anche i vari Abdi Nageeye, Cam Levins, Maru Teferi e Koen Naert. Parteciperà anche il primatista italiano sulla distanza Iliass Aouani, con l’obiettivo di attestarsi nella top10 cercando di avvicinare o migliorare il personale. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv e ...