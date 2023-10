Mara Venier e Simona Ventura fanno pace in diretta tv | il motivo per cui avevano litigato e l’abbraccio a Domenica In

Domenica In si apre con uno spazio dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che trasforma vip inesperti in ballerini provetti., insieme ai suoi ospiti, ripercorre la puntata della serata precedente e commenta performance ed episodi. Questa volta a finire nel mirino della storica conduttrice è stato Guillermo ...

Massimo Lopez a Domenica In: compagno, età malattia e curiosità sull'attore e doppiatore ospite di Mara Venier ilmessaggero.it

Il Capo di Stato Sergio Mattarella premia Mara Venier con il riconoscimento Airc «Credere nella Ricerca» per il suo impegno in oltre 25 anni di Domenica In. Un messaggio chiaro: la prevenzione e la ...Domenica In si apre con uno spazio dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che trasforma vip inesperti in ballerini ...