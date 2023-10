Manuela Carriero “supplica” Michele di restare a UeD | caos sul web | “Senza dignità”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Quest’oggi a Uomini e Donne è andata in onda la prima parte del blocco legato a. La ragazza sta vivendo un momento molto particolare, in quanto crede di non interessare abbastanza ai suoi corteggiatori. Come anticipato da Maria De Filippi, la giovane sta valutando di abbandonare il trono, tuttavia, prima di farlo si è “umiliata” in studio. Almeno questo è ciò che pensano molti telespettatori del programma. Vediamo cosa è accaduto oggi. Cosa è successo trae Carlo dietro le quinte di Uomini e Donne Nella messa in onda odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha finalmente trattato il trono di, di cui non si parlava da diverso tempo. La conduttrice ha esordito dicendo che la ragazza stia valutando di andare via. Successivamente, ...