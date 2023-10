Manovra | Tajani | risolto nel modo migliore | oggi va in Parlamento

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (askanews) – “Sullasi ènelpomeriggio sarà in”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. “Sarà – ha aggiunto – unache ridurrà la pressione fiscale nel nostro Paese per molti cittadini, con il taglio del cuneo fiscale. Per quanto riguarda la cedolare per gli appartamenti che vengono affittati, ci sarà solamente dal secondo appartamento in poi, quindi non sarà per tutti”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.