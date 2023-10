Manovra | Nevi | Fi ne apprezza impianto ma no aumento cedolare secca

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (askanews) – “Siamo d’accordo con l’generale, questa è unache apprezziamo molto perché riduce le tasse, dispone risorse per la sanità, per il rinnovo dei contratti in particolar modo di medici e forze dell’ordine e che inizia a ridurre l’Irpef e ad attuare la riforma fiscale. Come Forza Italia riteniamo che ci siano solo dei dettagli che vanno ridiscussi, in particolar modo ciò che riguarda laper la casa. Abbiamo fatto una controproposta migliorativa che porta risorse all’erario e che è già in vigore in altri Paesi a forte vocazione turistica (come ad esempio la Grecia)”. Lo ha dichiarato il portavoce di Forza Italia, Raffaele, ospite a TgCom24 “È una proposta – ha sottolineato- molto semplice: sugli affitti brevi abbiamo un problema reale che è ...