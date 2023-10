Manovra | Meloni chiude l’intesa con gli alleati Testo alle Camere Ma non saranno accolti emendamenti

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Non ci sono soldi, nè tempo a disposizione. Giorgialadi bilancio, ma il messaggio al Parlamento è chiaro: non. Le modifiche dell'ultimo'ora, però, placano Lega e Forza Italia che possono rivendicare il mantenimento di quota 103, sorvolando sulle forti penalizzazioni, e le precisazioni sulla cedolare per gli affitti brevi. L'articolo proviene da Firenze Post.