Manovra | il taglio di 400 milioni ai fondi per i disabili L’opposizione all’attacco | «Locatelli si dimetta»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Via 400di euro. È questo ilprevisto nell’ultima versione della legge di bilancio che oggi dovrebbe avere il via libera della Ragioneria e arrivare al Senato. Si configura così una promessa mancata della ministra per letà del governo Meloni, Alessandra(Lega), che aveva rassicurato sul ripristino del 350tolti al decreto Anticipi per coprire le spese del Superbonus. Una mossa del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che fece anche il suo predecessore Daniele Franco che poi, però, rimise ial suo posto. Oltre il danno, la beffa: non solo il governo Meloni non ha reintegrato i 350, ma ne sono stati sottratti altri 50. «Un fondo digià esistenti» «Uno scippo alle ...