Manovra | governo spaccato al fotofinish | cosa può cambiare

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ilsulla legge di Bilancio sta mostrando le prime crepe. Stando alle parole di Giorgia Meloni, il lavoro è “sostanzialmente chiuso” e sarà inviata oggi al Parlamento per l’approvazione. Prima servirà però un ultimo vertice del Consiglio dei ministri per sciogliere i nodi finali che creano ancora attrito tra i partiti di maggioranza. E sarà l’occasione per Forza Italia per ottenere qualche aggiustamento alla finanziaria su alcuni temi cruciali per gli azzurri, come il Superbonus 110%, in particolare riguardo l’aumento delle tasse sulla vendita delle case ristrutturate con il bonus, o gli affitti brevi. Il testo, alla sua quarta stesura, continua inoltre a preoccupare fortemente i sindacati per la stretta sulle pensioni di medici, maestri e statali. Casa: scontro Forza Italia-Fratelli d’Italia È sul tema casa dove si registrano i maggiori sconti. Il vicepremier ...