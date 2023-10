Manovra e riforme | oggi doppio vertice a Palazzo Chigi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (askanews) – Un Consiglio dei ministri e un, per risolvere i problemi sullae sulla riforma costituzionale. È una giornata fitta di impegni per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che alle 11 presiederà il Consiglio dei ministri che avrà all’ordine del giorno – tra le altre cose – il via libera agli schemi di Dpcm per la riorganizzazione di alcuni Ministeri. La parte più importante della giornata inizierà però subito dopo la seduta con due riunioni, alle quali parteciperanno anche i due vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. In una riunione sarà esaminata la riforma costituzionale per l’introduzione del premierato, che potrebbe arrivare in Cdm venerdì prossimo. In questo caso è in corso una riflessione sulla sfiducia costruttiva e sulle norme ‘anti-ribaltone’. Più complesso il ...