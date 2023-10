Manovra | Bonelli Avs | ' La maggioranza litiga | intanto taglia settori vitali della società'

Angelo, coportavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, ha parlato delladel governo Meloni, che sta portando a profonde spaccature anche all'interno della stessa maggioranza. "Osservando ...

Manovra:Bonelli, disponibili a strategia comune opposizioni Agenzia ANSA

Manovra, Angelo Bonelli-AVS: "Meloni inizia con equilibrio e finisce ... La7

Manovra, Bonelli (Avs): "La coerenza e le priorità dovrebbero essere i pilastri dell'azione politica, ma in questa Manovra, vedo solo confusione e decisioni discutibili".E invece, cosa vediamo Una manovra che si traduce in una pioggia di tasse e tagli significativi in settori cruciali come scuola, sanità e trasporti pubblici, in cui il dibattito è stato messo a ...