Manovra attesa oggi in Parlamento Da Quota 103 a cedolare secca | le ultime novità

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A due settimane dal via libera del governo, il testo della legge di bilancio sta per arrivare alle Camere. Nelleore la maggioranza ha tentato di colmare le differenze tra i partiti al governo, per azzerare gli emendamenti prima dell’invio al, previsto in serata. Al vertice di, a cui hanno partecipato Meloni, Salvini, Tajani, i centristi Lupi e Cesa, il ministro Giorgetti, il viceministro Leo e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari “è emersa la grande compattezza e determinazione delle forze di maggioranza”, secondo Palazzo Chigi. Leportano a 109 il totale degli articoli, dagli 89 delle precedenti versioni. I 20 nuovi articoli vanno a comporre la II sezione intitolata “Approvazione degli stati di previsione”, con lo stato di previsione dei singoli ministeri. Ecco ...

Previstasui tassi del FOMC mentre le crypto si liberano della correlazione con i titoli ... Avidità corrisponde ai livelli registrati durante i massimi storici Indi un potenziale rialzo,...

Manovra attesa oggi in Parlamento. Da modifiche Iva a cedolare secca: le ultime novità Sky Tg24

Manovra, ultime ore di confronto tra Meloni e Tajani: il nodo sugli affitti brevi Il Sole 24 ORE

I gattini si trovano ospiti di una ragazza del posto che, per prima, aveva chiamato i soccorsi in attesa di adozione. Per l'adozione dei due cuccioli è possibile contattare la Lav di Prato al numero ...A due settimane dal via libera del governo, il testo della legge di bilancio sta per arrivare alle Camere. Nelle ultime ore la maggioranza ha tentato di colmare le differenze tra i partiti al governo, ...