Manovra | accordo nella maggioranza su pensioni e affitti brevi | premierato venerdì in Cdm

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - La...

La7.it - La maggioranza serra i ranghi sue riforme . Accelerando sull' elezione diretta del premier che sarà sul tavolo del governo già venerdì per il via libera. Pensioni e affitti La ...

Manovra, c’è l’accordo sulla cedolare secca ma restano i tagli sulle pensioni: cosa cambia Corriere della Sera

Manovra, accordo in maggioranza. Ok al codice identificativo ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Le risorse sono poche. E tempo da perdere non ce n’è. Con questo imperativo Giorgia Meloni chiude l’intesa con gli alleati sulla manovra che arriva in Parlamento, a 15 giorni dal varo, con pochi ritoc ...Necessario marciare uniti visti i numeri risicati a Palazzo Madama dove la manovra dovrebbe approdare stasera, dopo la bollinatura e il passaggio in Quirinale. Domani è già convocata la commissione ...