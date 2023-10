Manovra 2024 | accordo in maggioranza | testo alle Camere senza emendamenti

Senza proposte di modifica delle maggioranza, l'opposizione punta agli 'incidenti di percorso' Raggiunto l'accordo di maggioranza, laarriva in Parlamento 'senza emendamenti' . Cosa vuol dire Le forze che appoggiano il governo Meloni si sono impegnate a non provare a modificare un testo che diventa sostanzialmente ...

Manovra 2024, Palazzo Chigi: chiuso accordo in maggioranza Adnkronos

Arrivano nuovi bonus nel 2024: tutte le novità Today.it

(Adnkronos) – Raggiunto l’accordo di maggioranza, la manovra 2024 arriva in Parlamento ‘senza emendamenti’. Cosa vuol dire Le forze che appoggiano il governo Meloni si sono impegnate a non provare a ...La presidente del Consiglio ha ottenuto una manovra "prudente" che non dovrebbe far irritare ... dell'Eurogruppo e avere il via libera allo sforamento del deficit-Pil nel 2024 nonostante il ritorno ...