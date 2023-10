Manovra 2024 | accordo in maggioranza | testo alle Camere senza emendamenti

C'è l'accordo della maggioranza di governo sullache si avvia verso l'approvazione in Parlamento senza emendamenti. Dal vertice di oggi a Palazzo Chigi "è emersa la grande compattezza e determinazione delle forze di maggioranza che ha ...

Manovra 2024 e tasse sulla casa: dalla cedolare secca all'Iva, ecco cosa aumenta Sky Tg24

Al termine di una lunga mediazione la Lega ha infatti ottenuto il ripristino di “Quota 103”, che rimarrà in vigore anche nel 2024, calcolata però con il contributivo e con un tetto all’assegno.Stasera il testo in Parlamento". Forza Italia soddisfatta. Tajani: "Meno tasse per gli italiani" C'è l'accordo della maggioranza di governo sulla Manovra 2024 che si avvia verso l'approvazione in ...