Manchester United | il dato preoccupa Mai tante sconfitte nella storia del club

Clamorosa debacle delcontro i rivali cittadini del City. Un 3 - 0 che è quasi il volto di quella che è la difficile situazione dei red devils, i quali non riescono a trovare la quadra sin da inizio ...

MANCHESTER UNITED, KEANE ATTACCA FERNANDES: "TOGLIETEGLI LA FASCIA DA CAPITANO"

Ottavo trionfo per Messi, precede Mbappé e Haaland. Osimhen ottavo. Kvara 17° davanti a Bellingham, Lautaro 20°. Barella, unico italiano, 27° ...Pur non rischiando moltissimo, l’atteggiamento piuttosto remissivo mostrato dalla Roma contro l’ Inter non ha portato punti. Il gol di Thuram, abile ad incunearsi in area e a battere l’incolpevole Rui ...