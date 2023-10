Manchester City | Trofeo Muller ad Haaland | 'Grazie a Guardiola'

L'attaccante delha realizzato 52 reti su 53 partite ...

Pallone d'Oro 2023, qualcuno aveva dubbi Il Manchester City miglior squadra maschile TUTTO mercato WEB

Manchester, 30 ott. - (Adnkronos) - L'attaccante del Manchester City Erling Haaland vince il premio 'Gerd Mueller' per il miglior attaccante dell'anno, vinto grazie ai suoi 56 gol stagionali. Il trofe ...Tutto è pronto, in serata, a partire dalle 19 con il red carpet delle stelle e poi dalle 20.30, sarà eletto il vincitore del Pallone d'Oro 2023, con la premiazione in scena al Théâtre du Châtelet di P ...