(Di lunedì 30 ottobre 2023) Serviranno 60 milioni di euro per sedersi al tavolo cole trattare ladi Kalvin

La vittoria ottenuta sul campo del Crystal Palace nell'ultimo turno certifica la maturità raggiunta dagli Spurs, capaci di mettere in fila Arsenal e, non proprio due inseguitrici ...

Guardiola anno otto al Manchester City: ma non finisce di stupire la Repubblica

Manchester City, Phillips verso l'addio. Fissato il prezzo per la cessione ItaSportPress

Il Manchester City non vuole smettere di rinforzarsi: Guardiola bussa alla porta della Real Sociedad per il talento nipponico Kubo ...Sull'onda del Mondiale vinto da trascinatore con l'Argentina, Lionel Messi è il favorito per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2023, il premio individuale più prestigioso del calcio, che sarà assegnato ...