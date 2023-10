“Mamma mia che schifo” Grande Fratello | Letizia e Giselda | le mani nei capelli e poi il fattaccio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023)2023, dentro la casa non sono tutte rose e fiori. Nonostante l’invito, più volte, a limitare comportamenti disdicevoli ogni tanto qualche cosa di poco gradevole succede. Solo ieri una polemica si era abbattuta su Anita colpevole, gli audio sembrano confermare, di frasi poco felici nei confronti di Rosy Chin. Le intenzioni di Anita non erano quelle di offendere la compagna di gioco, peccato però che la battuta non ha sortito l’effetto sperato e nel giro di pochi minuti il popolo del web è insorto contro di lei. >“Vi devo dire una cosa su Luciana Littizzetto”. Che tempo che fa, Maria De Filippi interviene in diretta Commenti su commenti a corredo del video del momento. Guardandosi un piede la concorrente esclama: “Sono gialla, sono itterica. Oddio”. Poi la battuta infelice: “Sono più cinese di Rosy”. E Mirko ridendo: “Sei ...