Maltempo in Emilia | due ponti crollati e un disperso Danni anche a Piacenza

Nella mattinata di lunedì 30 ottobre è crollato il ponte di Ozzanello, infrastruttura che attraversava il torrente Sporzana collegando i territori comunali di Fornovo di Taro e Terenzo, in provincia ...

Maltempo in Emilia, allagamenti e frane sull'Appennino. Crollati due ponti e un uomo disperso nel Parmense, famiglie ... il Resto del Carlino

Maltempo, allerte meteo al Nord Italia. Crollo parziale di un ponte nel Parmense Sky Tg24

Quali scuole saranno chiuse domani, 31 ottobre, per il maltempo Oggi, 30 ottobre, in Emila Romagna sono rimaste chiuse le scuole di 19 comuni. A spiegarlo è Andrea Massari, presidente ...In Emilia-Romagna allerta meteo per il maltempo. L'area più colpita è quella della provincia di Parma, dove è stato registrato anche un disperso.