Maltempo | è allerta rossa in Emilia-Romagna Arancione in altre 5 regioni

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una nuova perturbazione colpisce l’Italia. Oggi, 30 ottobre, èper ilin- sull'Appenninono l’allarme è anche per pericolo frane - eincinque: Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.gialla invece in Piemonte, Umbria e Trentino-Alto Adige. Scuole chiuse in diversi Comuni (LE PREVISIONI).

Ancoracon unarossa in Emilia In arrivo. La nuova perturbazione che colpirà buona parte del Nord Italia e del Centro si colora di arancione per Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli ...

Maltempo, allerta arancione in Veneto. Ottobre termina con forti piogge VeronaSera

Da lunedì allerta arancione su gran parte del Veneto AGI - Agenzia Italia

Rovesci e temporali sparsi che hanno interessato soprattutto le località appenniniche. Resta allerta arancione ...La situazione è in costante evoluzione e – con l’allerta meteo arancione in vigore fino alle 20 su Genova, la massima per temporali – bisognerà seguire il progredire della giornata. L’auspicio è che ...