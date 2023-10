Maltempo - è allerta rossa in Emilia-Romagna. Arancione in altre 5 regioni

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30 Ottobre, 2023 Una nuova ondata disi abbatte sull’Italia. Massimaindove – sull’Appenninono – c’è anche pericolo di frane.anche in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.gialla in Piemonte, Umbria e Trentino-Alto Adige. Oggi, 30 ottobre, èper ilin, sull’Appenninono l’allarme è anche per pericolo frane. Incinque: Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.gialla invece in Piemonte, ...

vedi anchea Milano,gialla per fiumi Seveso e Lambro Scuole chiuse in Toscana ed Emilia - Romagna Oggi le scuole restano chiuse a Livorno e in vari comuni delle provincie di Lucca " ...

Maltempo, allerta arancione in Veneto. Ottobre termina con forti piogge VeronaSera

Ondata di maltempo, allerta arancione in Veneto: ecco le zone più colpite Il Mattino di Padova

Rovesci e temporali sparsi che hanno interessato soprattutto le località appenniniche. Resta allerta arancione ...Una comunicazione della Protezione civile valuta per la giornata di oggi allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venez ...