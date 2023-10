Ma quale attacco politico | Casalegno inchioda Sala dopo il video choc su Milano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La denuncia di Elenoireha fatto rumore: l'artista e showgirl è stata aggredita in centro a Milan0, in pieno giorno, da un uomo straniero che l'ha inseguita e le ha sputato addosso. Fortunatamente, è stata aiutata da un passante e ha trovato riparo in un negozio. In seguito ha pubblicato su Instagram unin cui ha taggato il sindaco di, Bepep, del Pd, in cui ha affermant cheormai è insicura e invivibie, non solo in periferia ma anche in centro e in pieno giorno.è intervenuta domenica 29 ottobre a Dritto e rovescio, il programma di Paolo De Debbio su Rete4, dove ha raccontato i fatti che le sono accaduti e ha replicato alla giornalista Claudia Fusani che ha ribadito le tesi del primo cittadino, ossia che l'ordine pubblico è una prerogativa ...