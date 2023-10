(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lasciano ancora che l’unica bandiera libera di sventolare nelleitaliane, dal 7 ottobre a oggi, sia quella palestinese. Hanno consentito di inneggiare all’“Intifada” sen... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...e l'di Firenze, la startup mira a sviluppare nuovi software per il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'acquisizione di dati anche per il soccorso in mare . Human Drone Team...

L'università sta con Hamas Il Foglio