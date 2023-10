Lukaku | più fischi che altro | in Inter-Roma dagli ex neanche uno sguardo – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’attesa di scoprire come si sarebbero comportati i protagonisti diera davvero tanto. TuttoSport mette in luce quello che è accaduto frae gli ex tifosi e compagni. CONTORNO – Perc’era forse più attesa per il contorno condito di inimicizia e rancore per Romelu, che per la partita di calcio in sé. E allora tutti gli occhi erano puntati sui momenti antecedenti alla sfida. L’arrivo del pullman giallorosso a San Siro, l’entrata sul terreno di gioco diin occasione del riscaldamento, il passaggio nella penombra del tunnel degli spogliatoi, la stretta di mano con gli avversarsi prima delo finale. Tutti momenti, questi, che insono stati analizzati con la lente di ...